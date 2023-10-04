ЄС має ухвалити необхідні рішення про гарантії безпеки Україні для перемоги у війні, - президент Чехії Павел

Президент Чехії Петр Павел закликав Європарламент надати Україні гарантії безпеки для перемоги у боротьбі з російською агресією.

Про це він заявив під час виступу на засіданні Європарламенту в Страсбурзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я звертають до вас – підтримайте Україну. Якщо вона впаде – це буде наша найбільша помилка, і вона буде дуже дорого нам коштувати. Україна має перемогти й ми маємо знову показати світу наші принципи. Моя надія на те, що Україна здобуде мир, і зовсім скоро, і що ми приймемо усі потрібні рішення, які допоможуть добитись гарантій безпеки та миру для неї в світі", - наголосив лідер Чеської Республіки.

За його словами, РФ має програти у війні проти України та повернути захоплені нею території.

"Мир ніколи не буде можливим, доки ми знаходимо пояснення і пробачаємо дії агресора. Якщо він отримує пробачення раз, він завжди йде далі", - зазначив Павел.

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Президент Чехії також прокоментував вивезення дітей з України до Росії, порівнявши такі дії з нацистським режимом Гітлера щодо чехословацьких дітей.

Павел також закликав до ухвалення сміливих рішень до кінця року щодо розширення ЄС, оскільки це допоможе створити більш об'єднану та активну Європу, якою можна буде пишатися.