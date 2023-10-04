Греція пропонує свої порти в Егейському морі для експорту українського зерна
Про це повідомляє Kathimerini, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Греція бере участь у переговорах у Брюсселі, так само як і Великобританія, яка відіграє важливу роль у процесі ухвалення рішень щодо України.
Розроблений план передбачає транспортування частини українського зерна залізницею через Румунію і Болгарію до грецьких портів у Салоніках і Александруполісі.
Таким чином значну роль у подальшому перевезенні зерна відіграватимуть грецькі комерційні судна.
Водночас проблемою у цьому плані залишається обмежена пропускна здатність залізничної мережі на півночі Греції. Однак "зелене світло" для українського експорту через Грецію одночасно могло б стати поштовхом для розбудови та модернізації залізничних гілок у цьому районі, зокрема на лінії від Александруполіса до Орменіо, що на кордоні з Болгарією.
Існують альтернативні грецькому плану маршрути через Балтійське та Адріатичне моря.