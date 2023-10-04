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Заслухав звіти розвідок та провів тривалу нараду з Будановим, - Зеленський

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зеленський
Президент Володимир Зеленський заслухав звіти розвідок та поточні результати діяльності української контррозвідки.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Щоденний селектор. Обговорили потреби, про які почув учора від воїнів на Харківщині. Звірили динаміку надходження основних калібрів. Дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, але реалізація затримується.

Заслухав звіти розвідок і поточні результати діяльності нашої контррозвідки – СБУ. А також звіт міністра внутрішніх справ зокрема щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Також президент розповів, що провів тривалу нараду з Кирилом Будановим.

"Є про що розказати, але згодом", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський анонсував нараду з урядовцями за результатами поїздки на Харківщину

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Конченный ****... юк, впрочем не так, конченные ****....юки, своим голосованием приведшие в первое кресло Украиныво время ВОЙНЫ вот это заваривавшееся сыкливой лживое тупое жадное и злопамятное ничтожество, вы осознаёте последствия вашего выбора? Вы, тупое стадо, поменяли ПОРОХ пускай и со вкусом чёрного горького шоколада на ссученый пропарашный жидовский (очень уважаю евреев и ненавижу жидов) ваЗЕлин имеющий вкус ГОВНА. Именно ВЫ, ******** отставшие в своём умственном развитии от нормальных людей.
  • Andry Moon
    Сккк. Ну за що нам це все...
  • Parranoid
    Біба і Боба провели нараду хто з них більший нарцис.
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