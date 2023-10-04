Заслухав звіти розвідок та провів тривалу нараду з Будановим, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав звіти розвідок та поточні результати діяльності української контррозвідки.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Щоденний селектор. Обговорили потреби, про які почув учора від воїнів на Харківщині. Звірили динаміку надходження основних калібрів. Дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, але реалізація затримується.



Заслухав звіти розвідок і поточні результати діяльності нашої контррозвідки – СБУ. А також звіт міністра внутрішніх справ зокрема щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Також президент розповів, що провів тривалу нараду з Кирилом Будановим.

"Є про що розказати, але згодом", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський анонсував нараду з урядовцями за результатами поїздки на Харківщину