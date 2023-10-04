Український бойовий робот "Лють" вже використовується на фронті в експериментальному форматі, - Федоров

Наразі є передсерійне виробництво українського бойового робота "Лють", який вже використовується на фронті в експериментальному форматі. Ціна за одного робота - близько 10 тисяч доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів віцепрем’єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у коментарі УНН.

"Вже є, можна сказати, передсерійне виробництво, вже є зразки, які використовуються на фронті, які в експериментальному форматі. Далі залежить від потреб Сил оборони", - зазначив він.

За словами Федорова, є деякі експериментальні підрозділи, які використовують роботизовані технології. Після успішного тестування бойового робота на полі бою вони будуть робити вже запит на потрібну кількість, яка буде організаційна структура застосування.

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Він уточнив, що тільки тоді будуть контракти з відповідними виробниками.

Водночас Федоров не сказав, в яких масштабах планується виробництво робота "Лють".

"Питання в тому, на яких ділянках фронту це можна використовувати, є багато нюансів. Для цього ми спеціально створили декілька експериментальних підрозділів прямо в бригадах, які воюють для того, щоб тестувати й умовно писати нову доктрину застосування, щоб прогнозувати закупівлі", - додав міністр.