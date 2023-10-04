Росія посилить ядерні погрози. Це прояв не сили, а слабкості, - Зеленський

Росія до кінця року може посилити ядерні погрози на адресу України. Це буде проявом не сили, а слабкості.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky TG24, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава держави наголосив, що постійне нагадування росіян про свою ядерну зброю "це прояв не сили, а слабкості". Вони вдаються до таких кроків, оскільки ні бойові дії, ні робота дипломатів не дали бажаних для окупантів результатів.

"Вони хотіли знищити нашу незалежність, але не змогли перемогти на землі. До кінця року, за даними нашої розвідки, ядерних погроз буде більше", - додав Зеленський.

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