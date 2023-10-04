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Росія посилить ядерні погрози. Це прояв не сили, а слабкості, - Зеленський

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зброя,ядерна
Росія до кінця року може посилити ядерні погрози на адресу України. Це буде проявом не сили, а слабкості.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky TG24, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава держави наголосив, що постійне нагадування росіян про свою ядерну зброю "це прояв не сили, а слабкості". Вони вдаються до таких кроків, оскільки ні бойові дії, ні робота дипломатів не дали бажаних для окупантів результатів.

"Вони хотіли знищити нашу незалежність, але не змогли перемогти на землі. До кінця року, за даними нашої розвідки, ядерних погроз буде більше", - додав Зеленський.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Oleksiy b4770ff8
    Від них ядерні погрози, а від нас отримають суворий харчащий відосик! Щоб знали!!!
  • Sergii Ustim
    Нехай бахнуть на Сибіром, як боброїдка казала, кацапи промовчать, а Китаю сподобається...
  • Tema9
    Коли ти розмінував Чонгар, повідводив війська, закрив оборонні проекти, набудував доріг до кордону з Лаптєстаном, наставив кротів на ключові посади, дозволив маніяку зайти на атомні станції ( це мабуть такий прояв сили по-Зєлєбєнськи) , то єдиний метод боротьби проти бандюка з ядерною зброєю - це назвати його СЛАБАКОМ. На думку осла-бідоносця це повинно зупинити терориста.
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