МВС поновило онлайн-оплату штрафів за адміністративні порушення ПДР, зафіксовані камерами
Як інформує Цензор.НЕТ, про це перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції підполковник Олексій Білошицький повідомляє у фейсбуці.
"Друзі, на офіційних ресурсах МВС України поновлено можливість сплати за адміністративні порушення правил дорожнього руху зафіксованих комплексами автоматичної фіксації", - зазначив Білошицький.
Про факт фіксації порушення можна дізнатись на офіційному сайті МВС України - bdr.mvs.gov.ua; офіційному мобільному застосуноку МВС України — "Штрафи ПДР"; чатботі "Штрафи ПДР" @ShtrafyPDRbot.
За допомогою офіційних сервісів можна виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов. Не треба чекати поки постанова надійде до поштової скриньки, а відразу сплатити її онлайн.
"Мобільний застосунок "Штрафи ПДР" особливо стане в пригоді тим водіям, які не є власниками транспортного засобу, тому що після фіксування порушення повідомлення поштою прийде безпосередньо власнику авто або відповідальному користувачеві. Застосунок же дозволяє будь-якому користувачеві, який оформив підписку, отримати штрафи для цього транспортного засобу. Застосунок завжди з вами у телефоні, тому навіть якщо ви рідко буваєте вдома, завжди дізнаєтесь першим про винесення постанов", - зауважив Білошицький.
Також застосунки мають актуальну інформацію про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.
Білошицький нагадав, якщо оплата здійснена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови, надається знижка 50% при сплаті штрафу.