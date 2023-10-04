З початку вторгнення викрито понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на РФ, продавали зброю та дитячу порнографію, - СБУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, серед викритих злочинів - 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору.
Крім того, правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.
За даними СБУ, у результаті оперативних та слідчих дій 26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) повідомлено про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки.
Завдяки цьому двох засуджених кліриків-колаборантів вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в полоні у рашистів.
"Зокрема, мова йде про настоятеля Свято-Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ (МП), який у квітні 2022 року "здавав" російським окупантам учасників руху опору на території громади. За "наводкою" колаборанта в рясі загарбники викрадали потерпілих та ув’язнювали їх у застінках російських катівень.
Завдяки доказовій базі СБУ суд призначив йому 12 років тюрми. У подальшому його, разом з полоненими російськими військовими, вдалося обміняти на 63 українських захисників", - йдеться у повідомленні.
Також співробітники СБУ затримали клірика Горлівської єпархії УПЦ (МП), який після захоплення Лиману організував збори мешканців громади для "обрання" керівництва місцевої окупаційної адміністрації.
За матеріалами СБУ, він отримав 7 років позбавлення волі, а потім його обміняли на українських захисників, які потрапили в полон рашистів.
Крім того, до 5 років тюрми засуджено керуючого Тульчинською єпархією УПЦ (МП) на Вінниччині. Зловмисник пропагував збройну агресію РФ серед прихожан та виправдовував тимчасову окупацію частини території України.
Разом з цим, за ініціативою Служби безпеки припинено громадянство України 19 представникам УПЦ (МП), які мають російські паспорти та поширювали прокремлівські наративи про війну в Україні. Серед них - митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також з тимчасово окупованого Криму.
Також за матеріалами СБУ заборонено в’їзд в Україну понад 177 клірикам РПЦ, у тому числі колишньому митрополиту Роменському і Буринському УПЦ (МП) у Сумській області.
За викритими фактами тривають комплексні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до підривної діяльності в релігійному середовищі України в умовах війни.