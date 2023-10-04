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ФІФА розглядає можливість скасування повної заборони на участь РФ у міжнародних змаганнях

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ФІФА розглядає можливість послаблення санкцій проти Росії, щоб дозволити їй повернутися до міжнародних змагань.

Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Можливість зняття заборони з Росії з’явилася у ФІФА після рішення УЄФА допустити збірні РФ (U-17) до матчів на міжнародній арені. Остаточне рішення може бути ухвалене сьогодні, 4 жовтня, на засіданні Ради ФІФА.

Як зазначається, заборона для Росії діє з початку повномасштабного вторгнення в Україну, що, за словами ФІФА, є "повною солідарністю з усіма людьми, які постраждали в Україні".

Нагадаємо, УЄФА дозволив російським командам до 17 років виступати на міжнародних змаганнях. В УАФ зазначили, що Україна відмовляється брати участь у турнірах УЄФА разом із росіянами.

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Усі матчі команд проводитимуться без прапора, гімну, національної ігрової форми та не на території Росії. Дискваліфікація інших російських збірних залишається чинною.

Румунія, Англія, Польща, Латвія, Литва, Швеція, Данія, Фінляндія, Ірландія, Норвегія, Румунія публічно виступили проти матчів із Росією.

Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Name 1c7f0cb5
    я розумію, бабло - це дуже вагомий аргумент, а верхівка ФІФА завжди була замазана в корупційних скандалах.
    але тоді ви будете грати з расією, але без Англії, Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії та Румунії. На що ваша фіфа тоді перетвориться?
  • Gary Grant
    Підараси
  • Sashko Slastyon 55d3ea48
    Що, суки продажні, байстрюків своїх годувати нема чим, чим на курвів не вистачає?
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