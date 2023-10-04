Більшість американців підтримує надання допомоги Україні, - опитування

Згідно з дослідженням, проведеним Чиказькою Радою з глобальних справ у середині вересня, двопартійна підтримка військової допомоги США Україні ослабла. У той же час більшість американців як і раніше підтримують відправку зброї українцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як пише The Washington Post, опитування Чиказької ради показало, що 63 відсотки дорослого населення США підтримують надання додаткової зброї та військових поставок українському уряду. Це можна порівняти з 65 відсотками в листопаді минулого року, але менше, ніж 72 відсотки в липні 2022 року.

Водночас серед республіканців підтримка зараз становить 50 відсотків, що на 18 процентних пунктів менше, ніж у липні 2022 року. Підтримка демократів становить 77 відсотків, майже не змінившись з 79 відсотків влітку 2022 року.

Опитування Чиказької ради виявило неоднозначну підтримку ідеї допомоги Україні на невизначений термін. Так, 49 відсотків погодилися, що "Сполученим Штатам слід переконати Україну укласти мир якомога швидше, щоб уникнути наслідків для американських домогосподарств, навіть якщо це означає, що Україна втратить частину території". Аналогічна частина (47 відсотків) заявила, що Сполучені Штати повинні підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, навіть якщо в результаті американцям доведеться платити більш високі ціни на бензин і продукти харчування.

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Більшість американців (55 відсотків) вважають, що ні Росія, ні Україна не мають переваги у війні, порівняно з 46 відсотками в листопаді минулого року. Тоді 26 відсотків заявили, що перевага є в України, і такий же відсоток заявив, що перевага у Росії. З тих пір сприйняття становища України погіршилося: 29 відсотків заявили, що у Росії є перевага, а 14 відсотків віддали перевагу у військовому відношенні українцям.

Мало хто очікує швидкого припинення конфлікту: 34 відсотки кажуть, що бойові дії триватимуть "більше року", ще 34 відсотки кажуть, що вони триватимуть ще два-чотири роки, а 15 відсотків кажуть, що вони триватимуть п'ять років і більше.

Зеленський продовжує користуватися популярністю в США: 67 відсотків оцінюють його позитивно, порівняно з 81 відсотком у березні 2022 року. Його рейтинг серед республіканців за цей період впав на 26 пунктів, але 55 відсотків продовжують мати про нього позитивне враження.

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