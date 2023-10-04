Зима - ще один виклик, маємо пройти її, не втративши ініціативи на полі бою, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що складність у контрнаступі ЗСУ полягає в недостатній кількості боєприпасів та систем ППО, а також у мінуванні територій.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Sky TG24, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Наш контрнаступ триває, крок за кроком ми робимо все, щоб відкинути ворога. Складність у тому, що є мінні поля, не вистачає боєприпасів та зенітних засобів", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що наразі засоби протиповітряної оборони відіграють важливу роль не лише у наступі, а й у захисті мирних українців від атак росіян.
"Зима - це ще один виклик для нашого населення та українських військових. Ми маємо пройти її, не втративши ініціативи на полі бою", - додав глава держави.