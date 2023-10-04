Новий міністр оборони Британії Шеппс налаштований на розширення допомоги Україні, - Порошенко

Петро Порошенко під час Конференції Консервативної партії Великої Британії провів низку зустрічей та переговорів із британськими урядовцями і політиками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Відбулися дуже важливі зустрічі з ключовими посадовцями, які визначають оборонну і міжнародну політику британського уряду. Це і міністр закордонних справ, великий друг України пан Клеверлі, і новий міністр оборони Грант Шеппс, який щойно повернувся з Києва і рішуче налаштований продовжити справу Бена Воллеса щодо розширення спектру допомоги", – розповів Порошенко.

"Ми твердо переконані, що буде розширена підготовка військовослужбовців Збройних Сил України, буде запроваджений обмін бойовим досвідом, будуть застосовані позиції підготовки протиповітряної оборони. І головне – Велика Британія рішуче налаштована негайно розпочати тренування пілотів F16, щоб прискорити застосування винищувачів, які вкрай потрібні для панування в повітрі і для забезпечення наступу України. Я був дуже радий почути це від міністра оборони", – сказав лідер "ЄС".

"Окрема довга і ґрунтовна розмова з міністром по закупівлі озброєнь, з лідерами, з головою Консервативної партії Великої Британії, з керівником групи дружби Британії та України. Ми мали тут більше 15 зустрічей, які дозволили нам твердо бути переконаними, що Британія є і буде одним із лідерів підтримки в світі", – зазначив політик.

Також читайте: Порошенко зустрівся із керівництвом парламенту Швеції: "Немає ніякої втоми від України"

"Зараз ми вирушаємо до Брюсселя. Тут ми наголошували: перемога буде неможлива без того, щоб Україна не отримала запрошення і не вступила в НАТО. Ця підтримка нам буде потрібна і в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО, і на засіданні Парламентської Асамблеї НАТО, яка цього року буде відбуватися в Копенгагені", – нагадав Порошенко.

"Наш меседж – не бійтеся Росію, не бійтеся російської поразки і не бійтеся української перемоги. А головне – не бійтеся, щоб Україна стала членом НАТО. Це єдиний шлях забезпечення сталої безпеки на континенті", – резюмував Порошенко.