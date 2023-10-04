У Херсоні запрацювало Почесне Консульство Грецької Республіки. ФОТО

У Херсоні поновило роботу Почесне консульство Грецької Республіки, яке закрилося після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Очолив дипломатичну установу почесний консул Пантелеймон Бумбурас.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Мав честь долучитися до відкриття дипломатичної установи та поспілкуватися з Пантелеймоном Бумбурасом — Почесним Консулом Грецької Республіки у Херсоні. Пан Бумбурас давно став нашим надійним партнером. І завдяки його фонду жителі регіону та військові отримували необхідну допомогу.", - зазначив Прокудін.

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Як розповів очільник ОВА, на зустрічі йшлося про потреби області, у тому числі й ті, які дозволять стабільно пройти опалювальний сезон, пришвидшити процес відбудови та розмінування.

"Дякую всім, хто доклав зусиль, аби консульство запрацювало. Спасибі народові Греції за підтримку. Переконаний, попереду нас чекає плідна співпраця та реалізація вагомих проєктів", - написав Прокудін.







