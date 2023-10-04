У Польщі наступного року планують скасувати допомогу для українських біженців
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю PAP.
"Ці рішення, які було прийнято після початку війни в Україні, мають тимчасовий характер… У зв’язку з тим, що ці рішення поступово втрачатимуть чинність, оскільки так прописано в законі, вони не продовжуватимуться", - повідомив Мюллер.
Він зазначив, що рішення, прописані в законі про допомогу українцям, втратять чинність у першому кварталі наступного року, висловивши сподівання, що "просто не буде потреби їх продовжувати".
Згідно з опублікованим у середу опитуванням центру Pollster для видання Super Express, на питання, чи Польща й надалі повинна фінансово підтримувати громадян України, 60% громадян Польщі відповіли негативно, 26% виступили за подальшу підтримку українців, а 14% не визначилися з цього приводу.
Як повідомлялося, українці сплатили податків до казни Польщі на мільярд злотих.