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У Польщі наступного року планують скасувати допомогу для українських біженців

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біженці
Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер повідомив, що з наступного року країна почне скорочувати допомогу для українців, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю PAP.

"Ці рішення, які було прийнято після початку війни в Україні, мають тимчасовий характер… У зв’язку з тим, що ці рішення поступово втрачатимуть чинність, оскільки так прописано в законі, вони не продовжуватимуться", - повідомив Мюллер.

Він зазначив, що рішення, прописані в законі про допомогу українцям, втратять чинність у першому кварталі наступного року, висловивши сподівання, що "просто не буде потреби їх продовжувати".

Згідно з опублікованим у середу опитуванням центру Pollster для видання Super Express, на питання, чи Польща й надалі повинна фінансово підтримувати громадян України, 60% громадян Польщі відповіли негативно, 26% виступили за подальшу підтримку українців, а 14% не визначилися з цього приводу.

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Як повідомлялося, українці сплатили податків до казни Польщі на мільярд злотих.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Владимир Сухов e5dee246
    Не перестачаємо за все дякувати Зеленського !
  • MsSkifia f873ab28
    Тим, тупая скатіна, що саме Польща рятувала українських громадян, коли їх вбивала раша.
    Ти тупая скатіна і нехай тобі твої слвоа стануть поперед твоєї дурної пельки, яка порівняла парашу з Польщею.
  • discovery
    потужний зелений здобуток!
    а зелена хунта у відповідь припинить підтримку польских біженців в Україні
    коли розуму нема від слова "зовсім" - не треба злазити зі сцени
    і пертися в президенти...
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