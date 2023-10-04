Говорили про актуальні виклики та формати взаємодії, - Зеленський провів перемовини з Алієвим
2 31920
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і подякував йому за значну гуманітарну допомогу, яку Азербайджан надає Україні, зокрема в енергетичному секторі з наближенням зими.
Підтвердили нашу відданість принципам суверенітету й територіальної цілісності держав.
Також обговорили регіональну безпеку, актуальні виклики та формати взаємодії".