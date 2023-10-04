Вилучення у громад військового ПДФО призведе до зменшення допомоги ЗСУ на мільярди гривень, - Черненко

Завтра Верховна Рада планує проголосувати за зміни до Бюджетного кодексу, які передбачають вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів. Ці гроші планується передати Міністерству стратегічної промисловості та Держспецзв’язку без жодних зобов’язань витрачати їх на ЗСУ та без інструментів контролю.

Про це повідомив народний депутат VIII скликання, ексголова Комітету виборців України Олександр Черненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра нардепи планують забрати у всіх громад гроші захисників та віддати "своїм" чиновникам. Саме про це йдеться в законопроєкті 10037, яким центральна влада планує забрати у міст, містечок, громад по всій країні так званий "військовий ПДФО". Щоб віддати двом чиновничим структурам. Перша – це Міністерство стратегічної промисловості (50%), друга - Держспецзв’язок (50%). Хочуть забрати в громад та передати цим міністерствам без зазначення цільового використання для ЗСУ, без програм розвитку виробництва, без жодних зобов’язань для військових підрозділів; без інструментів контролю за використанням цих коштів. Ну, тобто, просто віддати чиновникам", - заявив Черненко.

Він зазначив, що сьогодні місцеві громади в середньому 45% військового ПДФО направляють на безпеку та оборону. Якщо в них ці гроші відберуть, вони не зможуть допомагати військовим так, як раніше. Йдеться про суму в 29 млрд грн. у 2024 році.

"Цей "військовий ПДФО" сьогодні працює як резервний фонд для ЗСУ. Із загального бюджетного "котла" держава фінансує армію. А військовий ПДФО громад – це швидка передача дронів, авто, спорядження. Поки держава оформить замовлення, поки доставить на передову… громади в цьому плані набагато оперативніші. Також ці гроші йдуть на програми підтримки сімей захисників, які сьогодні на фронті", - наголосив експерт.

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За словами Черненка, якщо ці гроші потраплять в "загальний котел", військові їх не побачать.

"Всі місцеві бюджети прозорі та підзвітні громаді. Куди ж підуть гроші військових, які заберуть у громад, не знає ніхто. Але думаю, всі здогадуються. І це точно не "передок". А, скоріше, гарно вгодований печерський тил. Це розуміють в громадах. Це розуміють "слуги народу", серед яких деякі сміливі нардепи, як, наприклад, Чорноморов, вже почали критикувати владу за бажання заграбастати кошти громад. Це розуміють голови військових адміністрацій. Той же очільник Львівської ОВА Козицький знає, що за такі заяви йому прилетить з Офісу Президента, але чітко та прямо заявляє, які згубні наслідки для армії та громади матиме. Це розуміє суспільство. Це розуміють і ініціатори такого рішення. Але гроші їм важливіше військових. Це ж не вони гинуть…" - резюмував Черненко.