Рада НАТО - Україна обговорила реалізацію рішень Вільнюського саміту

У Брюсселі відбулось засідання Ради НАТО-Україна. Засідання відбулося під головуванням заступника генерального секретаря НАТО Мірчи Джоане за участю віце-прем’єр-міністра України Ольги Стефанішиної.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Рада НАТО-Україна провела засідання, щоб підтвердити довгострокову підтримку НАТО України та реалізувати рішення Вільнюського саміту. Заступник генерального секретаря наголосив, що безпека України має велике значення для Альянсу. Він високо оцінив зусилля союзників та України, спрямовані на швидку реалізацію рішень Вільнюського саміту", - йдеться у повідомленні пресслужби Альянсу.

У НАТО також констатували, що союзники продовжують надавати суттєву допомогу Україні, у тому числі через пакет комплексної допомоги НАТО, так само як і просувають "важливу роботу щодо забезпечення повної оперативної сумісності українських сил з НАТО". "Все це означає, що Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше", - наголошується в повідомленні.

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Рішення про створення Ради НАТО-Україна було ухвалено на саміті альянсу у Вільнюсі. Це спільний орган, в якому країни НАТО та Україна зустрічаються для консультацій щодо кризових ситуацій та прийняття рішень на рівних. Нинішнє засідання стало третім. У липні Рада збиралася з ініціативи української сторони на рівні послів, щоб обговорити ескалацію ситуації у сфері безпеки у Чорному морі, спричиненої діями Росії.