США планують передати Україні конфісковану іранську зброю та боєприпаси, - CNN

За даними CNN, США планують передати Україні конфісковану іранську зброю та боєприпаси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"США передадуть Україні тисячі конфіскованої іранської зброї та набоїв. Це може допомогти частково усунути гостру нестачу, з якою стикаються українські Збройні сили, очікуючи додаткових грошей і техніки від США та їхніх союзників, заявили американські чиновники", - ідеться в повідомленні.

За інформацією видання, центральне командування США планує оголосити про допомогу вже цього тижня.

Водночас видання зазначає, що наразі "незрозуміло, які юридичні підстави використовуватимуть США для полегшення передання зброї, оскільки ООН вимагає, щоб конфісковану зброю було знищено або складовано. Адміністрація Байдена вже кілька місяців розмірковує над тим, як законно відправити українцям зброю, що зберігається на об'єктах Центрального командування збройних сил США по всьому Близькому Сходу".

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У січні 2023 року Центральне командування США у співпраці з французькими збройними силами провело операцію з вилучення понад 3 тис. автоматів, 578 тис. набоїв і 23 протитанкових керованих ракет, що прямували до Ємену з Ірану.