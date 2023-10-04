Наступного року Україна спільно з британською компанією розпочне працювати над виробництвом гаубиць, - Камишін
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Україна вже наступного року розпочинатиме спільне виробництво гаубиць з британською компанією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".
"Ми починаємо працювати над виробництвом гаубиць із британською компанією, це буде ліцензійне виробництво і воно почнеться наступного року", - повідомив Камишін.
Також міністр додав, що Україна вже працює над спільним підприємством із німецькою компанією, а турецька компанія почала будувати завод.