Новини

Наступного року Україна спільно з британською компанією розпочне працювати над виробництвом гаубиць, - Камишін

8 55241
камишін
Україна вже наступного року розпочинатиме спільне виробництво гаубиць з британською компанією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Ми починаємо працювати над виробництвом гаубиць із британською компанією, це буде ліцензійне виробництво і воно почнеться наступного року", - повідомив Камишін.

Також міністр додав, що Україна вже працює над спільним підприємством із німецькою компанією, а турецька компанія почала будувати завод.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна створює Альянс оборонних індустрій для локалізації виробництва військової техніки, - Зеленський

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Настурного року має бути новий Верховний головнокомандувач, а цей за своїх 5 років правління і безмежної влади для війська в Україні нічого так і не зробив. Одні відоси, але хто на що вчився, хто що вміє. Нарід 73% у 2019 році було мабуть видніше, чи найшло якесь помутніння після кіно про Голобородько?
  • Погрібний Олександр
    Ще один зелений камиш прошелестів про майбутнє. Спочатку зроби!
  • vigo


    Меня читают: 0

    Я читаю: 0

    Регистрация: 04.10.2023

    І де ти забарився, словоблуд?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини