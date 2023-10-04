Рада міжнародної федерації футболу (ФІФА) допустила збірні Росії з футболу до 17 років на міжнародні змагання в нейтральному статусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У повідомленні наголошується, що після рішення виконавчого комітету УЄФА допустити російські юнацькі збірні (до 17 років) до змагань, "Рада ФІФА затвердила поширення цього рішення на чемпіонат світу серед юнаків до 17 років і чемпіонат світу серед дівчат до 17 років, для яких змагання УЄФА є кваліфікаційним етапом".

"Отже, знімається дискваліфікація команд із Росії, які беруть участь у цих турнірах. Вони зможуть брати участь у турнірах лише під назвою "Російський футбольний союз", а не "Росія", без національного прапора, державного гімну, у формі без національних кольорів, а лише в нейтральних кольорах", - зазначили у ФІФА.

При цьому уточнюється, що рада ФІФА знову засудила незаконну війну Росії в Україні й також підтвердила, що "інші рішення, ухвалені 28 лютого 2022 року, залишаються чинними до завершення конфлікту".

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Раніше рішення про допуск збірних до 17 років ухвалив Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Російські футболісти до 17 років зможуть узяти участь у кваліфікації чемпіонату Європи з футболу в цій віковій категорії, яка відбуватиметься найближчими тижнями. Проте вони не зможуть виступати в національній формі країни, а також використовувати прапор або гімн РФ.

Нагадуємо, ФІФА заборонила всім російським футбольним збірним брати участь у міжнародних змаганнях після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року.