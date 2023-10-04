19 українських дітей вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій

Команді Save Ukraine вдалося вивезти 19 українських дітей з тимчасово окупованих територій у межах дванадцятої рятувальної місії.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це повідомив засновник та керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

За його словами, загалом команда Save Ukraine уже повернула в Україну 196 дітей.

"Дякуємо усім, хто був поруч з нами й допомагав нам виконувати цю складну, але важливу роботу. Рухаємося далі", - написав Кулеба.

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Нагадаємо, уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова у звіті заявила, що росіяни з початку повномасштабної війни депортували понад 700 тисяч дітей з України на територію Росії.

Водночас Уповноважена президента України з прав дитини Дар’я Герасимчук повідомляла, що станом на кінець березня українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей, вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.