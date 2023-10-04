США передали Україні 1,1 млн набоїв, конфіскованих в Ірану
Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"2 жовтня 2023 року уряд США передав українським Збройним силам близько 1,1 мільйона набоїв калібру 7,62 мм", - ідеться в повідомленні на сайті ЦК ЗС США.
Як повідомляється, право власності на ці боєприпаси США отримали в рамках цивільного позову міністерства юстиції щодо конфіскації зброї проти іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).
"Спочатку ці боєприпаси були конфісковані 9 грудня 2022 року військово-морськими силами Центрального командування США на транзитному судні без громадянства МАРВАН 1. Боєприпаси переправлялися з КВІР хуситам у Ємені, на порушення резолюції 2216 Ради безпеки ООН", - ідеться в повідомленні.