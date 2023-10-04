Зафіксовано затримання майже 1000 осіб на окупованих територіях України, 80 з них померли, - ООН

Російські війська з 24 лютого 2022 року затримали на окупованих територіях України майже 1000 громадян.

Про це йдеться у доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"ММПЛУ продовжує документувати випадки безпідставних затримань і широкомасштабного застосування тортур та жорстокого поводження стосовно цивільних осіб і військовополонених з боку російської влади. З лютого 2022 року ми зафіксували довільне затримання майже 1000 осіб на окупованих територіях", - сказала глава ММПЛУ Даніель Белль на брифінгу в Києві.

За словами Белль, за звітний період (з 1 лютого до 31 липня поточного року) було задокументовано 43 випадки затримань, хоча фактична кількість, імовірно, набагато вища. "Опитані нами затримані повідомили, що зазнавали тортур і жорстокого поводження під час свого перебування під вартою", - зазначили в ООН.

Згідно з опублікованими даними доповіді, 80 затриманих росіянами осіб померли в ув'язненні або були знайдені мертвими зі слідами насильства на тілах. 468 осіб залишаються затриманими або під вартою без зв'язку з зовнішнім світом. "Багато з цих випадків також були насильницькими зникненнями", - зазначено у звіті.

Також читайте: В окупованих областях України РФ діє так само, як майже 10 років тому в Криму, - ООН

Глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні наголосила, що катування і жорстоке поводження застосовується до військовополонених.

"У свідченнях тих, хто вижив, описується неймовірна жорстокість, зокрема жахливі розповіді про жорстокі побиття, які в деяких випадках призводили до переломів кісток і вибитих зубів. Крім того, в кількох установах затримані зазнавали тортур", - повідомила вона.

За словами Белль, протягом звітного періоду деякі російські військовополонені описували випадки тортур і жорстокого поводження з боку української влади незабаром після захоплення, що припинилося після прибуття до офіційних місць тримання під вартою.

Також у доповіді міститься заклик до держав-членів ООН вимагати, щоб російська влада надала доступ незалежним спостерігачам до всіх місць тримання під вартою та інтернування.

Також читайте: ООН розпочала розслідування проти російських держпропагандистів за звинуваченнями у підбурюванні до геноциду

Доповідь і її висновки ґрунтуються на даних, зібраних під час польових місій, відвідувань місць тримання під вартою, а також дистанційного моніторингу окупованої території. Її висновки ґрунтуються на 1226 інтерв'ю з жертвами, свідками, тими, хто вижив, їхніми родичами, адвокатами, представниками уряду, громадянського суспільства та іншими співрозмовниками.