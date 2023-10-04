Німеччина планує передати Україні системи ППО для захисту поставок зерна, - Bloomberg

Влада ФРН має намір надати Україні додаткові системи ППО IRIS-T і Gepard з метою захистити вивезення зерна з країни.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Bloomberg.

"Вони заявили на умовах анонімності, що Берлін поставить додатково одну систему ППО IRIS-T і більш ніж десяток систем Gepard, які забезпечуватимуть прикриття поставок, що йдуть уздовж південного узбережжя України в Румунію", - інформує агентство з посиланням на джерела.

Очікується, що ці озброєння прибудуть в Україну до кінця року; потім Київ має отримати ще IRIS-T - у міру їх виробництва Німеччиною.

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Джерела не стали розкривати інформації, які маршрути прикриватимуть ці системи ППО, і які ще можливості Берлін може включити в новий пакет допомоги Україні.

Німецький депутат Маркус Фабер підтвердив, що Україна отримає додаткові установки IRIS-T і Gepard, а також боєприпаси, але подробиць наводити не став.

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За даними Bloomberg, Gepard має дальність дії 4 км, а IRIS-T - до 40 км. Системи ППО можна використовувати для захисту портової інфраструктури, процесу навантаження зерна на судна і під час їх виходу в море.