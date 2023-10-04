Новини

Байден анонсував "велику промову" щодо підтримки України

7 14524
байден,джо
Президент США Джо Байден планує виступити з "великою промовою" щодо підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

На брифінгу для преси Байден прокоментував ситуацію з відставкою спікера Палати представників США Пола Маккарті та небажання конгресменів-республіканців виділяти додаткові кошти на допомогу Україні. Він зазначив, що невдовзі виступить з "великою промовою", але коли саме - не уточнив.

"Мене це хвилює, але я знаю, що більшість членів Палати представників і Сенату обох партій заявили, що вони підтримують фінансування підтримки України. Дуже скоро я виголошу велику промову щодо цього питання", - сказав Байден.

Водночас президент США зазначив, що є й інші способи надавати Україні допомогу, але він не планує вдаватися в деталі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден провів нараду з партнерами та союзниками щодо підтримки України

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Український Українець f7ffb279
    Пистіти - не мішки тягати.. але якби не Дід, касапи вже давно б з'їли і мене, і мабуть тебе. Вдячність безмежна і Байдену і американському народу..
  • Colt
    Найпромовистіше звучать вибухи Томагавків.
  • kelt kant
    Коли 22 січня 2021 року, через 2 дні після інавгурації американського президента, проти Байдена та Порошенка відкрили одразу 2 карні справи за позовом агента ФСБ Деркача, який зараз переховується в РФ, це був черговий антидержавний крок офісно-президентської влади, метою якого було посварити Україну та США за рік до початку широкомасштабної війни. Таким чином кремлівська агентура в ОП сподівалася, що коли розпочнеться вторгнення, США відмовляться допомагати Україні зброєю. Проте американська влада виявилася мудрішою, незважаючи на всі старання п"ятої колони у вищому керівництві України та їхніх кураторів у кремлі. Але спроби пересварити Україну з її західними партнерами тривають. І зараз ми бачимо, як вже зе-лідор особисто хамить та паскудить наші відносини з Британією, коли публічно ображає друга України, Бена Воллеса, коли з трибуни ООН зе-лідор нахабно та цинічно псує відносини з нашим найближчим союзником та другом - Польщею. П"ята колона йде ва-банк, бо терплячка їхніх кремлівських кураторів, схоже вже увірвалась, бо оманський договорняк є, а очікуваного кремлівським ****** результату досі нема.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини