Україна вироблятиме системи ППО спільно зі США. Перші результати будуть до кінця року, - Камишін

Україна і США спільно вироблятимуть системи протиповітряної оборони на території нашої держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін заявив в інтерв'ю NV.

Камишін розповів, що під час нещодавнього візиту Володимира Зеленського до США Київ та Вашингтон домовилися про виробництво систем ППО на українській території.

"Під час нашого візиту до США, ми отримали не тільки чергове завірення про продовження фінансової і військової підтримки, а й готовність працювати над спільним виробництвом систем ППО. Ми вже почали над цим роботу", - пояснив Камишін.

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Перші результати такого спільного виробництва будуть, за його словами, вже до кінця 2023 року.