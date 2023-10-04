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Україна вироблятиме системи ППО спільно зі США. Перші результати будуть до кінця року, - Камишін

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сша,україна
Україна і США спільно вироблятимуть системи протиповітряної оборони на території нашої держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін заявив в інтерв'ю NV.

Камишін розповів, що під час нещодавнього візиту Володимира Зеленського до США Київ та Вашингтон домовилися про виробництво систем ППО на українській території.

"Під час нашого візиту до США, ми отримали не тільки чергове завірення про продовження фінансової і військової підтримки, а й готовність працювати над спільним виробництвом систем ППО. Ми вже почали над цим роботу", - пояснив Камишін.

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Перші результати такого спільного виробництва будуть, за його словами, вже до кінця 2023 року.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Сергей Середа
    Зеленский это катастрофа и вырок для Украины. К сожалению, ещё не все поняли.
    ...получили заверения о финансовой и военной поддержке. Ну это как будапештский меморандум, вроде бы и да, но нет.
    Вобщем, похоже на очередной зелёный трындеж.
  • Boruh Zackelberger
    Щє з десяток таких "Лучів" треба, одним не обійтись.
  • kelt kant
    Татаровське ДБР клістрони хоч вже всі повернуло в наші частини ППО?
    Нагадаємо: Вилучені Татаровським ДБР у 2020 році клістрони з комплексів ЗРК С-300 військових частин ППО, лише через 100 днів війни, у червні 2022 р., нарешті повернули військовим в частини ППО декількох областей України. За цей злочин проти українського народу мають сидіти за гратами не стрілочники, а організатори цієї антидержавної диверсії з офісу преЗЕдента.
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