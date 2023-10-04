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Навесні наступного року можуть з’явитись умови для переговорів між Україною та РФ, - міністр оборони Італії Крозетто

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крозетто
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що навесні 2024 року Україна та РФ можуть сісти за стіл перемовин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Я думаю, що наступна весна може стати часом, коли обидві сторони вичерпають свої ресурси для досягнення прориву, внаслідок чого може відкритися спроба діалогу", – зазначив очільник оборонного відомства Італії

Крозетто також припустив, що вже цієї зими є ймовірною відповідь Росії на нинішній український контрнаступ.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Психіатрична Лікарня 2
    Клозетто! Твоя спеціалізація - "кушать подано"! Йди на"уй - за руським кораблем!
  • Джон Зойдберг cb913b8d
    Ти на чийому боці, клозет? Це ваша мета, затягнути допомогу, щоб дійти до "переговорів" зі здачею територій і надання кацапам можливості за рік-два зібрати сили і вдарити знову?
  • Maksim Perepelitca
    Війна не зупиниться . ***** не потрібні якісь там - Донбаси і коридори в Крим . Йому не потрібна капітуляція України . Бо Україна тоді всеодно не перестане існувати . Він хоче стерти Україну з лиця Землі . Кацапи щодня , з кожного утюга озвучують свою справжню ціль - знищення України як держави і її народу . То ж - які тут перемовини можна вести , про ЩО ?
    На перемовинах кацапня нам лише скаже - не хочете щоб ми вас вбивали , то вбийте себе самі . От і все .
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