МАГАТЕ підтвердило переведення 4-го енергоблоку ЗАЕС у "гарячий зупин"

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції окупанти перевели четвертий енергоблок у стан "гарячого зупину", а шостий — в стан "холодного зупину".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованій на сайті МАГАТЕ заяві генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі.

За його словами, Запорізька АЕС знову використовує 4-й реакторний блок для вироблення пари на об'єкті після усунення витоку води, виявленого в середині серпня.

"Завершивши минулої суботи переведення 4-го енергоблока з "холодного зупину" на "гарячий", ЗАЕС перевела 6-й енергоблок, який тимчасово виробляв таку пару під час ремонтних робіт, у "холодний зупин", якого було досягнуто вчора вранці", - йдеться у заяві.

Гроссі нагадав, що у вівторок нова група експертів МАГАТЕ прибула на ЗАЕС, щоб замінити колег, які були там протягом останніх кількох тижнів. Це вже дванадцята місія організації.

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Також він зазначив, що нова команда МАГАТЕ продовжує запитувати доступ до всіх шести турбінних залів в один і той самий день, аби мати можливість підтвердити відсутність будь-яких матеріалів і обладнання, які можуть суперечити принципам захисту ЗАЕС. Однак цей запит ще не схвалено, і команда може підтверджувати статус лише одного машинного залу за раз.

Експерти МАГАТЕ також продовжують вимагати доступу до дахів реакторних корпусів № 1, 2, 5 і 6, який вони очікували отримати цього тижня.

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