МАГАТЕ підтвердило переведення 4-го енергоблоку ЗАЕС у "гарячий зупин"
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованій на сайті МАГАТЕ заяві генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі.
За його словами, Запорізька АЕС знову використовує 4-й реакторний блок для вироблення пари на об'єкті після усунення витоку води, виявленого в середині серпня.
"Завершивши минулої суботи переведення 4-го енергоблока з "холодного зупину" на "гарячий", ЗАЕС перевела 6-й енергоблок, який тимчасово виробляв таку пару під час ремонтних робіт, у "холодний зупин", якого було досягнуто вчора вранці", - йдеться у заяві.
Гроссі нагадав, що у вівторок нова група експертів МАГАТЕ прибула на ЗАЕС, щоб замінити колег, які були там протягом останніх кількох тижнів. Це вже дванадцята місія організації.
Також він зазначив, що нова команда МАГАТЕ продовжує запитувати доступ до всіх шести турбінних залів в один і той самий день, аби мати можливість підтвердити відсутність будь-яких матеріалів і обладнання, які можуть суперечити принципам захисту ЗАЕС. Однак цей запит ще не схвалено, і команда може підтверджувати статус лише одного машинного залу за раз.
Експерти МАГАТЕ також продовжують вимагати доступу до дахів реакторних корпусів № 1, 2, 5 і 6, який вони очікували отримати цього тижня.