Німеччина не планує передавати Україні ракети Taurus, - Bild

За інформацією Bild, уряд Німеччини не планує постачати в Україну далекобійні ракети Taurus найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як пише видання, Німеччина ще не спрямовувала Україні офіційну відмову від поставок, але в непублічних обговореннях "дала зрозуміти, що ракети поки не поставлятимуть" .

Журналісти додають, що німецький канцлер Олаф Шольц залишає питання Taurus для України відкритим, але постачання вважаються вкрай малоймовірним у майбутньому.

У той же час, як уточнює Bild, представникам українського уряду на переговорах з німецькою стороною дали зрозуміти, що Німеччина хоче зробити все можливе для подальшого посилення протиповітряної оборони України, зокрема й передати більше ракет для ЗРК Patriot.

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