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Німеччина не планує передавати Україні ракети Taurus, - Bild

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За інформацією Bild, уряд Німеччини не планує постачати в Україну далекобійні ракети Taurus найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як пише видання, Німеччина ще не спрямовувала Україні офіційну відмову від поставок, але в непублічних обговореннях "дала зрозуміти, що ракети поки не поставлятимуть" .

Журналісти додають, що німецький канцлер Олаф Шольц залишає питання Taurus для України відкритим, але постачання вважаються вкрай малоймовірним у майбутньому.

У той же час, як уточнює Bild, представникам українського уряду на переговорах з німецькою стороною дали зрозуміти, що Німеччина хоче зробити все можливе для подальшого посилення протиповітряної оборони України, зокрема й передати більше ракет для ЗРК Patriot.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача Україні ракет ATACMS від США може спонукати Німеччину надати ракети Taurus, - The Wall Street Journal

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Любовь ea902af0
    это политическое поражение Зеленского, он провалил все что только смог, только бы угодить кремлевским хозяевам. вся помощь от союзников Украине это не благодаря ему, а скорее вопреки.
  • August Sd
    Своє вже давно розроблено. І було вже більш ніж достатньо часу організувати виробництво як мінімум Сапсанів/Громів. Є достатньо площадок, навіть підземних заводів, ще з радянських часів.
    Але замість того - крадуть десятками мільярдів.
  • Sergiy Popov 0cd1d9d3
    Короче все сливают Украину...Ну -ну.Посмотрим чем все это закончится для самой Европы
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