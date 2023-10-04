Німеччина не планує передавати Україні ракети Taurus, - Bild
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За інформацією Bild, уряд Німеччини не планує постачати в Україну далекобійні ракети Taurus найближчим часом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як пише видання, Німеччина ще не спрямовувала Україні офіційну відмову від поставок, але в непублічних обговореннях "дала зрозуміти, що ракети поки не поставлятимуть" .
Журналісти додають, що німецький канцлер Олаф Шольц залишає питання Taurus для України відкритим, але постачання вважаються вкрай малоймовірним у майбутньому.
У той же час, як уточнює Bild, представникам українського уряду на переговорах з німецькою стороною дали зрозуміти, що Німеччина хоче зробити все можливе для подальшого посилення протиповітряної оборони України, зокрема й передати більше ракет для ЗРК Patriot.