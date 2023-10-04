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Після виборів Словаччина відклала надання військової допомоги Україні, - ЗМІ

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Президентка Словаччини Зузана Чапутова призупинила надання нового пакета військової допомоги Україні у зв’язку з результатом парламентських виборів, де перемогла антиукраїнська партія Smer-SD експрем’єра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Виданню Dennik N стало відомо, що словацьке Міністерство оборони розглядало можливість надання Україні чергового пакета військової допомоги. Її могли б передати ще під час головування технократичного уряду Людовіта Одора, але президентка Зузана Чапутова, яка є політично відповідальною за Кабінет Міністрів, виступає проти такого плану.

У коментарі Dennik N речник Чапутової Мартін Стрижинець пояснив, що вона таким чином "поважає результати демократичних виборів", переможець яких Smer-SD обіцяв виборцям "не давати Україні жодного патрона".

Президентка Словаччини вважає, що ігнорування цієї позиції Smer-SD та "деяких інших" партій "створило б прикрий прецедент на майбутнє".

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Нагадаємо, Роберт Фіцо раніше декларував наміри припинити військову та політичну підтримку України.

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Oleksii Pilevych a8b2e1d6
    От й Словаччина стала поряд з Угорщиною.
    Хто не підтримує Україну той тягне Рашиську агресію у світ!
  • Victor Litarchuk
    Словаччина була відданим і непохитним союзником Києва.

    Під час війни вона надала Україні гаубиці Zuzana-2, гелікоптери М-17 і винищувачі МіГ-29. У квітні 2022 року, коли Росія майже безкарно била ракетами по українських містах, Словаччина передала Києву надзвичайно потрібну для захисту неба систему ППО С-300.
  • Виталий 6b40280c
    Цікаво шо Словаччина у 2 світову війну виступала на боці Гитлера , та воювала проти СССР а саме на теріторіі України , навіть приймала участь в штурмі Київа . Доречь венгри (мадьяри ) також були фашисти які прислуживали Гітлеру і також займались геноцидом українців. (с)
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