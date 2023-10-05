Відвернутися від подальшої підтримки України було б великою помилкою, - Білий дім

В адміністрації президента США вважають, що відмова від продовження масштабної допомоги Україні, яка протистоїть російській агресії, була б великою помилкою.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це заявила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Для нас було б великою помилкою відвернутися (від допомоги Україні – ред.), від того, що хоробрий народ України робить щодня впродовж понад року", - сказала речниця президента США, пославшись на заяви Байдена.

Тому, за її словами, серед політичного істеблішменту Сполучених Штатів продовжують діяти широкі зобов’язання щодо підтримки України.

"Ми спостерігаємо це як у Палаті представників, так і в Сенаті, як з боку республіканців, так і демократів", - указала Жан-П’єр.

Вона наголосила: президент Байден вважає, що в цьому питанні нічого не змінилося, така підтримка існує, і її потрібно продовжувати.

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