Кабмін призначив стипендію батьку Зеленського Олександру "за видатні заслуги в освіті"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляться на офіційному сайті КМУ.
Так, у розпорядженні №868-р "Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти", повідомляється: "Призначити довічно стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти науково-педагогічним працівникам з 1 вересня 2023 р. згідно з додатком.
Виплату стипендій здійснювати в межах бюджетних призначень, встановлених Міністерству освіти і науки законом про Державний бюджет України на відповідний рік".
Нагадаємо, у 2020 році Кабмін виносив на своє засідання проєкт указу президента України про присвоєння довічної державної стипендії видатним діячам освіти, зокрема його батькові Олександру Зеленському.
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