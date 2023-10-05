Кабмін призначив стипендію батьку Зеленського Олександру "за видатні заслуги в освіті"

Своїм рішення Кабінет Міністрів України 29 вересня 2023 року призначив довічну стипендію 118 професорам та доцентам закладів вищої освіти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляться на офіційному сайті КМУ.

Так, у розпорядженні №868-р "Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти", повідомляється: "Призначити довічно стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти науково-педагогічним працівникам з 1 вересня 2023 р. згідно з додатком.

Виплату стипендій здійснювати в межах бюджетних призначень, встановлених Міністерству освіти і науки законом про Державний бюджет України на відповідний рік".

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Нагадаємо, у 2020 році Кабмін виносив на своє засідання проєкт указу президента України про присвоєння довічної державної стипендії видатним діячам освіти, зокрема його батькові Олександру Зеленському.

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