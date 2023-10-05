Протягом минулої доби авіація та артилерія ЗСУ уразили 16 районів зосередження окупантів та 10 артилерійських засобів, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та реактивної артилерії ЗСУ по російським окупантам 4 жовтня 2023 року.

Автор: Роман Свиридович