Російська опозиція повинна робити відповідні кроки для змін у своїй державі, - Зеленський

Російські опозиціонери режиму Путіна повинні робити відповідні кроки, якщо вони хочуть, щоб у них у державі щось дійсно змінилося.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky TG24

"Дуже складно сьогодні відправляти якісь меседжі Російській Федерації. Мені здається, що ті люди, які знаходяться на території Росії, вони не хочуть нічого чути. Їм легше так жити", - сказав він.

В інакшому випадку, на думку Зеленського, громадяни РФ мали б виходити на мітинги. "При владі сьогодні керівник держави Росії, якого можна було переобирати і проти якого люди повинні були боротися, якби вони підтримували свободу, права людини", - додав Президент.

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Водночас він зауважив, що опозиційні російські сили, які борються з тиранією Путіна, "повинні цим шляхом іти й далі".

"Україна повинна витіснити ворога, Європа повинна підтримувати Україну, підтримувати українські цінності, бо це є спільні цінності та спільні загрози. А опозиція в Росії повинна робити відповідні кроки, якщо вони хочуть, аби у них у державі дійсно щось змінилось", - акцентував Президент України.

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