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Російська опозиція повинна робити відповідні кроки для змін у своїй державі, - Зеленський

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зеленський
Російські опозиціонери режиму Путіна повинні робити відповідні кроки, якщо вони хочуть, щоб у них у державі щось дійсно змінилося.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky TG24

"Дуже складно сьогодні відправляти якісь меседжі Російській Федерації. Мені здається, що ті люди, які знаходяться на території Росії, вони не хочуть нічого чути. Їм легше так жити", - сказав він.

В інакшому випадку, на думку Зеленського, громадяни РФ мали б виходити на мітинги. "При владі сьогодні керівник держави Росії, якого можна було переобирати і проти якого люди повинні були боротися, якби вони підтримували свободу, права людини", - додав Президент.

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Водночас він зауважив, що опозиційні російські сили, які борються з тиранією Путіна, "повинні цим шляхом іти й далі".

"Україна повинна витіснити ворога, Європа повинна підтримувати Україну, підтримувати українські цінності, бо це є спільні цінності та спільні загрози. А опозиція в Росії повинна робити відповідні кроки, якщо вони хочуть, аби у них у державі дійсно щось змінилось", - акцентував Президент України.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Евгений Magirus
    Боюсь, что российская оппозиция давно убита и умерла (Немцов, Новодворская). А нынешняя так называемая "оппозиция" свалила из страны и просто ждёт момента, когда начнётся хаос (такое теоретически может быть) и просто занять место )(уйла и дальше точно так же править народом. Потому что народ, а точнее население в рашке уже настолько оскотинилось, что ни о какой демократии там речи быть не может. Им и не нужна демократия, им не нужны изменения
  • discovery
    підар тупий, стули пельку зелену - нема там ніякої оппозиції.
    клован все мріє ***** в очко зазирнути - цей ідіот невиліковний.
    війна іде на знищення...
    тупе як мій лівий тапок....
  • Герхард
    Кому і навіщо вона повинна?

    Ця "опозиція" прекрасно себе почувала під ****** ще донедавна. Дехто з них навіть був досить близьким з ним. А дехто і зараз працбэ на нього.

    Ну от спитайте, що робив Нєвзоров у виборчому штабі ***** та Єдінай Раісі?
    А ЗЄ йому громадянство з барського плеча видав.
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