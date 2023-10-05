США і ЄС шукають шляхи передачі Україні $300 млрд російських активів, - Блінкен
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.
"На мою думку, якщо ти щось зламав, то плати. І якщо росіяни зламали, вони мусять за це заплатити. І один зі способів це зробити – якраз через ці активи. Ми маємо переконатись, що для цього є юридична база. Як я і зауважив, оскільки більшість цих активів - в Європі, європейці також мають бути переконані, що для цього існує юридичне підґрунтя", - заявив держсекретар.
Блінкен сказав, що йдеться про $300 мільярдів.
Він також наголосив, що, на його думку, росіяни повинні заплатити за відновлення України й використання заморожених активів може бути одним із цілком реальних та обговорюваних способів це зробити.
Він вважає, що у цьому світі США незмінно були б втягнуті у конфлікт, і це обійшлось би значно дорожче, ніж підтримка України.