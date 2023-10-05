Влада Італії ідентифікувала всіх загиблих у ДТП поблизу Венеції, серед них 9 українців

Особи всіх загиблих при падінні автобуса з 10-метрової естакади на півночі Італії встановлені — серед загиблих дев’ятеро українців. Усього в ДТП загинуло 21 особа.

Про це пише італійське видання ANSA з посиланням на мерію Венеції, інформує Цензор.НЕТ. В аварії автобуса загинуло дев’ять громадян України, 4 румуни, 3 німці, двоє португальців, хорват, південноафриканець і єдиний італієць – водій автобуса, 40-річний мешканець Тревізо. За фактом ДТП прокуратура Венеції розпочала розслідування. Слідчі вивчають записи камер зовнішнього спостереження, щоб відновити послідовність подій. Одна з основних версій — раптове нездужання водія. Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС: У ДТП в Італії загинули 4 українців, ще 4 - зазнали поранення

Автор: Марина Макєєва