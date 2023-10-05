Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 280 470 осіб (+580 за добу), 4 757 танків, 6 643 артсистеми, 9052 броньовані машини

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 280 470 російських загарбників.

Автор: Марина Макєєва