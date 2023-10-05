Новини

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 280 470 осіб (+580 за добу), 4 757 танків, 6 643 артсистеми, 9052 броньовані машини

7 20010
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 280 470 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 280470 (+580) осіб,

танків - 4757 (+12) од,

бойових броньованих машин - 9052 (+26) од,

артилерійських систем - 6643 (+31) од,

РСЗВ - 804 (+2) од,

засоби ППО - 540 (+0) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5129 (+8),

крилаті ракети - 1530 (+1),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8980 (+18) од,

спеціальна техніка - 948 (+2).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення, ЗСУ відбили атаки росіян в районах населених пунктів Золота Нива та Рівнопіль Донецької області, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 280 470 осіб (+580 за добу), 4 757 танків, 6 643 артсистеми, 9052 броньовані машини 01

Автор: Марина Макєєва

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Vitaliy Kasenkov
    280 тис - нє унивайтє пацани.
    ББМ 26 одиниць, на разі добовий рекорд за осінь.
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3511 день москальсько-української війни.
    91!!! одиниця техніки та 580! чумардосів.
    Арта 33!!!, броня 38!!!, логістика 18!!!
    Чумардоси знову підтягнулись, арта і броня просто гуд.
    Рахунок ППО спецтехніка 0 - 2, хочеться більше.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

    P.s. 280 000!!! це більше, ніж таке місто як Стерлітамак ...

  • частный сектор
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини