Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 280 470 осіб (+580 за добу), 4 757 танків, 6 643 артсистеми, 9052 броньовані машини
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 280 470 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 280470 (+580) осіб,
танків - 4757 (+12) од,
бойових броньованих машин - 9052 (+26) од,
артилерійських систем - 6643 (+31) од,
РСЗВ - 804 (+2) од,
засоби ППО - 540 (+0) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5129 (+8),
крилаті ракети - 1530 (+1),
кораблі /катери - 20 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 8980 (+18) од,
спеціальна техніка - 948 (+2).