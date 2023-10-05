Окупанти протягом доби обстрілювали житлові квартали населених пунктів Херсонщини, вночі вдарили з авіації по Бериславському району

За минулу добу противник здійснив 78 обстрілів Херсонщини, випустивши 445 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА, два з них - ракетні. По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу в Херсоні. Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - йдеться в повідомленні

Близько 03:00 5 вересня армія РФ вдарила з авіації по Одрадокам'янці та Миколаївці Бериславського району. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

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