У військкома в Полтаві знайшли підозрілі активи на 1,8 млн, - НАЗК

У заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП виявили ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 1,8 млн грн.

Про це повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, було встановлено, що воєнком у травні 2023 року набув у власність автомобіль TOYOTA RAV4 вартістю майже 1,5 млн грн. Цього ж місяця його мати набула у власність квартиру у Полтаві за майже 2 млн грн. При цьому доходи, отримані нею та її чоловіком, не давали змоги здійснити таку покупку", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК дійшли висновку, що квартиру насправді купили за кошти військкома.

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Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн грн.

НАЗК передало матеріали моніторингу способу життя військкома до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Та має звернутися до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави.

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