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Колишні учасники війни в Україні вбили в РФ щонайменше 27 людей, - росЗМІ

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вагнер
Росіяни, які воювали проти українців в складі армії або воєнізованих структур, після повернення додому скоїли щонайменше 20 злочинів, у яких загинули 27 осіб. Найбільше звинувачень - проти колишніх "вагнерівців".

Такі підрахунки оприлюднило російське видання "Агентство", повідомляє Цензор.НЕТ. Вони проаналізували повідомлення про вбивства у ЗМІ та від правоохоронних органів.

Колишніх "вагнерівців" звинуватити в 12 злочинах. Їхніми жертвами стали щонайменше 19 людей. Щонайменше в одній справі суд вже виніс обвинувальний вирок.

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"Агентство" перераховує злочини терористів ПВК "Вагнер". Так, лише за перші три дні жовтня колишні найманці скоїли два вбивства: 3 жовтня ексвагнерівець Денис Степанов у Красноярському краї, ймовірно, підпалив будинок із двома жінками, а 1 жовтня у Липецьку колишній боєць, за версією слідства, убив 4-річну доньку своєї дружини.

Наприкінці вересня в Нижегородській області колишній "вагнерівець" Олег, ймовірно, облив бензином і живцем спалив сестру. У середині того ж місяця росіянин Сергій К., за версією слідства, забив каменем товариша по службі через неповернений борг.

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У вересні підозрюваним у вбивстві став мешканець Чити Цирен-Доржі Циренжапов, який повернувся з війни, куди потрапив із колонії.

Також відомі випадки, коли ексвійськовий "ЧВК Вагнер" Роман М., ймовірно, вбив товариша по чарці в Кемеровській області, а контрактник Сергій убив співмешканку в Бурятії.

У вересні також відбулось наймасовіше вбивство, із "вагнерівцем" Ігорем Софоновим, який разом із своїм знайомим, вбив одразу шістьох людей, а потім підпалили два будинки, щоб приховати сліди.

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У липні у вбивстві звинуватили одного добровольця, у травні таких вбивств було 3, у квітні - 5, у березні - 2.

Видання звітує саме за цей період - з березня 2023 року.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Малувато буде! Зпиваються, а це ЗАВАЖАЄ їм себе і далі РЕАЛІЗОВУВАТИ! Робота простоює!
  • Gary Grant
    Я вважаю,це лайк👍
  • Яр Холодний
    "З почином"! Кацапи масовим вербуванням злочинців хотіли вирішить проблему мобілізації в армії та "прорідить" ряди "злочинного елементу в Росії Обидві проблеми частково вирішили Однак забули що з війни повертаються "виживші" Стався своєрідний "природний відбір" Вижили найбільш витривалі Крім того - повернулися люди які отримали нове "ремесло" - убивство собі подібних Та ще й розуміючих що насильством вони можуть отримать для себе матеріальні блага набагато легше та швидше ніж працею Через це вже проходили після ІІ Світової та "афганської" воєн Тобто отримали "соціальний прошарок професійних убивць та грабіжників" Їх доповнять мобілізовані що повернуться додому (включаючи й дезертирів)
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