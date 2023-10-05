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Росія підписала контракт з Іраном щодо ремонту та техобслуговування своїх цивільних літаків

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літак,путіна,іл-96-300пу
Російські цивільні літаки будуть проходити ремонт і технічне обслуговування в Ірані, попри те, що Тегеран значно затримує завершення робіт.

Про це заявив віцепрезидент ісламської республіки з науки та технологій Рухолла Дехгані Фірузабаді, інформує IRNA, передає Цензор.НЕТ.

"Росія підписала з іранськими компаніями кілька великих контрактів, які передбачають, що літаки з РФ проходитимуть техобслуговування та ремонт в ісламській республіці", - зазначив він.

За його словами, Іран – один з найбільших постачальників авіадвигунів та фахівців з техобслуговування й ремонту агрегатів літаків.

6 серпня на переговорах в Ісламській республіці РФ та Іран домовилися про підписання угоди про співпрацю у галузі капітального ремонту та виробництва літаків та вертольотів.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Dmitry Begemotovich
    А где Иран берет запчасти и какие именно запчасти он устанавливает? Детали с разборки или контрафакт? Ну бог в помощь как говорится. Кукурузные поля под крылом самолета есть не всегда.
  • Деніс Войцеховський
    Запчастини китайські, звичайно.
    Мені більше цікаво, чому їх не встановлюють безпосередньо на росії?
    Рушникоголові - кращі технічні спеціалісти, ніж русня? Мабуть, просто не бухають, в тому і справа.
  • Герхард
    А чому не у Зімбабве? Провідна ж країна технологічного імпортозамєщєнія.

    Там легко з баобабу випиляють будь-яку деталь для аеробуса чи боінга.
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