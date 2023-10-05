Окупанти минулої доби обстріляли 23 населені пункти Запорізької області, дві жінки зазнали поранення

Російські військові минулої доби майже 190 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"163 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Залізничного, Чарівного, Червоного, Малинівки, Преображенки, Малих Щербаків, П'ятихаток, Плавнів й Кам'янського.

Військовослужбовці РФ здійснили 4 авіаудари по Оріхову, Малій Токмачці та Роботиному, 9 БПЛА-атак Новоданилівки, Полтавки, Роботиного, Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки й Степового, а також 13 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новоандріївки, Новодарівки, Білогір'я та Степового", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок артударів поранення зазнали 47-річна жителька Кам'янського та 64-річна оріхів'янка – їх оперативно доправлено до лікувальних установ.