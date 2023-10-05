Виведення росіянами кораблів Чорноморського флоту до РФ не убезпечить Україну від ракетних ударів, - ОК "Південь"
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Те, що росіяни перекинули до Новоросійська частину своїх кораблів Чорноморського флоту, не убезпечить Україну від ракетних загроз, оскільки удари з ракетоносіїв морського базування можуть сягати 2500 км.
Про це в ефірі телемарафону розповіла очільниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, Росія дійсно переміщує флот здебільшого до бази в Новоросійську Краснодарського краю, проте удари з цих ракетоносіїв можуть сягати 2,5 тисячі км у відношенні наземних цілей.
"Тому дістануть вони й звідти. Були й випадки, коли з підводного човна стартувала ракета безпосередньо з бухти Новоросійська і долітали до території України", - пояснила Гуменюк.
Також вона зазначила, що загарбники почали знову ховати свої ракетоносії в Азовському морі, щоб виміряти, наскільки воно може бути "безпековою зоною".