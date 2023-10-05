Підтримала рашистів під час окупації та виконувала вказівки зрадника Сальдо: СБУ викрила жительку Херсонщини
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, жителька Білозерського району після окупації підтримала рашистів та запропонувала свою "кандидатуру" для роботи в окупаційних органах.
"Враховуючи її прокремлівські погляди та наявність економічної освіти, жінку призначили "головним бухгалтером" у захопленій районній лікарні, яку рашисти використовували як військовий шпиталь поблизу Херсона. На цій "посаді" ворожа поплічниця виконувала вказівки місцевого гауляйтера Сальдо щодо поширення окупаційного режиму в регіоні.
Після звільнення частини Херсонщини фігурантка залишилась на території району, вона була впевнена у своїй невинуватості. Втім, співробітники СБУ її викрили", - йдеться в повідомленні.
Жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) та обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.