Головне для українців в окупації - зберегти життя. Жодного радикалізму не буде, - Данілов

Наразі головним завданням для українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, є збереження життя.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.

Він зазначив, що українці, які зараз перебувають під окупацією, обов'язково будуть потрібні країні для відновлення своїх територій.

За словами Данілова, отримання ворожих документів чи будь-які висловлювання не мають зараз жодного значення.

"Потім розбиратимемося, за яких обставин і для чого це було сказано. Не буде жодного радикалізму, як хтось починає їх лякати, що прийдуть якісь вигадані "фашисти". Ми повернемо всі ці землі, і ці люди будуть вдома", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованих областях України РФ діє так само, як майже 10 років тому в Криму, - ООН