Партія Орбана в Угорщині відчутно втратила підтримку

Число прихильників угорської партії "Фідес", яку очолює прем’єр-міністр країни Віктор Орбан, із лютого цього року знизилося на 400 тис. - з 35% до 30%.

Про це свідчить опитування центру Median, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Підтримка партії прем’єр-міністра Віктора Орбана серед населення впала з 35% до 30%.

Через падіння підтримки у "Фідес" вирішили застосувати сміливу стратегію, провівши наступного року вибори до Європейського парламенту разом із виборами до місцевих органів влади.

Читайте: Орбан про вступ України до ЄС: Ми не знаємо, яка територія цієї країни

За оцінками, партія Орбана може розраховувати на 46% підтримки на виборах до Європарламенту, тобто на 6,5 відсоткового пункту менше, ніж у 2019 році, і на 8 відсоткових пунктів менше, ніж на торішніх парламентських виборах.

На момент збору вересневих даних угорське населення охопив песимізм, якого не було з грудня минулого року. 65% опитаних сказали, що все у країні йде в неправильному напрямку, і лише 28% вважають, що Угорщина рухається туди, куди потрібно.

Також читайте: МЗС - Орбану на слова про територію України: Наша держава не змінювала своїх кордонів

Раніше Віктор Орбан на зустрічі з колегами по партії "Фідес" та прихильниками розповів, що планує керувати країною до 2034 року. До того він кілька разів публічно натякав, що планує бути главою уряду до 2030 року.