Кабмін призначив Гаврилюка, Гайдера та Кліменкова заступниками міністра оборони
Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
"Кабінетом Міністрів України:
Призначено:
- Гаврилюка Івана Юрійовича заступником Міністра оборони України;
- Гайдера Станіслава Мечеславовича заступником Міністра оборони України;
- Кліменкова Дмитра Олеговича заступником Міністра оборони України", - йдеться в повідомленні.
Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк від початку російської агресії працював у Генштабі ЗСУ. З квітня 2015 року по березень 2018-го очолював Тил Збройних сил.
Станіслав Гайдер був керівником цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції.
Дмитро Кліменков з вересня 2022 обіймав посаду першого заступника голови Фонду держмайна України. Перед тим понад 15 років працював на керівних посадах в інфраструктурних і транспортних компаніях, зокрема в МАУ та Ericsson.
Нагадаємо, раніше Кабмін призначив Джигира, Калмикову та Черногоренко заступниками міністра оборони.