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Зеленський дозволив призначати військових заступниками міністра оборони на період воєнного стану

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Президент Володимир Зеленський вніс зміни до документів, які дозволяють генерал-лейтенантам або віцеадміралам заміщати посади заступників міністра оборони на період воєнного стану.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №677/2023 від 4 жовтня опублікований на сайті президента.

Згідно з цим, внесено зміни в документи, які регулюють перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами заступників.

Так, пост заступника міністра оборони на період дії воєнного стану може бути заміщений військовослужбовцем у званні генерал-лейтенанта або віцеадмірала.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Серая Лиса
    Зеленим можно робити все, що завгодно. Для того вони і лізли до влади.
  • Дарниця КИЇВ
    Невже американські партнери силою власного прикладу та певних люлей нарешті переконали "вирок", що обороною мають керувати досвідчені військові, а не юристи, бармени та перукарі?
  • vsbu vsbu
    А шо так можна було
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