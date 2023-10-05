Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії

Президент Володимир Зеленський у четвер, 5 жовтня, приїхав до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти.

Про це глава держави повідомив у Telegram, пише Цензор.НЕТ.

Зеленський перебуває у місті Гранада, Іспанія.

"Україна нарівні з іншими націями в нашому спільному європейському домі бере участь заради безпеки й стабільності на континенті", - зазначив він.

За його словами, під час саміту буде робота в спільних форматах і відбудуться важливі двосторонні зустрічі.

"Ключове для нас, особливо перед зимою, – посилення ППО, і вже є основа для нових домовленостей із партнерами. Готуємося їх підтвердити та реалізувати", - наголосив президент.

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Крім того, важливою темою на саміті є посилення наявної в Європі архітектури безпеки, зокрема регіональної. Україна має вагомі пропозиції.

"Окрема увага – Чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства.

Цей день має бути плідним для України та всієї Європи", - зауважив Зеленський.

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Як пише Reuters, про візит президента до Іспанії не було оголошено раніше з міркувань безпеки. Офіційні особи, знайомі з планами, зазначили, що він візьме участь у саміті, що дасть йому можливість наполягати на більш терміновій військовій допомозі для України, такій як системи ППО.

Зустріч у Гранаді також дає шанс підтвердити свою відданість Україні на тлі політичної нестабільності у США таким лідерам, як президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.