Україна має перемогти, і майбутнє України у НАТО, - глава МЗС Ісландії Гільфадоттір

Війна має завершитися перемогою України і її майбутнє в НАТО.

Про це на Варшавському безпековому форумі заявила міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфйорд Гільфадоттір, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейська правда".

"Коли ми говоримо, що Україна буквально "веде битву за нас", і кажемо про "політику відкритих дверей", і розповідаємо, що не хочемо бачити "сірих зон", це означає що? Що місце України – у НАТО. Що у майбутньому це продовжить залишатися нашою спільною справою. І що усе це пов’язано з іншими осередками нестабільності у світі… Світ спостерігає. І ми вживаємо це кліше не тому, що це звучить драматично, а, тому що це так і є", – наголосила міністерка.

"Спостерігає Китай. Спостерігають Балкани. Спостерігає Кавказ. Є багато місць у світі, де хтось міркує, чи "нормально" вторгнутися в іншу країну, відхопити шматок території і викрасти їхніх дітей. І якщо ми справді маємо на увазі те що кажемо, коли говоримо, що це не нормально – тоді стає очевидно, що Україна має перемогти, і майбутнє України у НАТО", – зазначила Гільфадоттір.

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