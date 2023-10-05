Туреччина проведе наступну зустріч радників з нацбезпеки для обговорення миру в Україні, - Bloomberg

Туреччина готується прийняти третю міжнародну зустріч радників з питань національної безпеки, які працюють над створенням підтримки для українського "мирного саміту". Зустріч очікується в кінці жовтня у Стамбулі. Росію на саміт не запросили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що це буде наступна зустріч такого ж формату, які вже відбувалися в Данії у червні та в Саудівській Аравії у серпні. Учасники обговорюватимуть ідеї досягнення міцного миру в Україні.

Очікується, що у зустрічі візьме участь обмежена кількість офіційних осіб, включаючи представників США. Білий дім не визначив, хто саме братиме участь у зустрічі.

Як зазначає Bloomberg, Росію не запрошено, і "вона назвала попередні зустрічі нелегітимними".

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На порядку денному – мирний план Володимира Зеленського та його зусилля щодо проведення глобального саміту пізніше цього року.

Видання інформує, що зустріч відбувається на фоні "українського контрнаступу проти російських військ, який повільно просувається вперед". Водночас зараз зросли занепокоєння щодо політичної підтримки в США продовження допомоги після того, як фінансування було виключено з проміжного бюджетного плану, ухваленого на вихідних.